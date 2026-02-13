Villa Adriana cede porzione mura delle Piccole Terme

A Villa Adriana, alle 13.30 di oggi, una porzione di muro in opera reticolata si è sgretolata, provocando il crollo delle Piccole Terme. La struttura, situata in un’area chiusa al pubblico, rischia di compromettere ulteriori parti dell’antico sito archeologico. Nessuno è rimasto ferito, ma i vigili del fuoco sono già intervenuti per mettere in sicurezza la zona.

(Adnkronos) – Crollo a Villa Adriana. Oggi, alle 13.30 circa, si è verificato il cedimento di una porzione di muratura antica in opera reticolata nell’area delle cosiddette Piccole Terme a Villa Adriana, a Tivoli, in un settore non aperto al pubblico. Il distacco è riconducibile all’accumulo di acqua piovana conseguente alle precipitazioni delle ultime settimane. Lo rende noto l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, precisando che tecnici del Ministero sono immediatamente intervenuti e stanno predisponendo le necessarie operazioni per assicurare e monitorare la totale messa in sicurezza. —culturawebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

