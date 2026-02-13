Vignate furgone si ribalta alla rotatoria
Un furgone che usciva dal centro commerciale Acquario di Vignate si è ribaltato alla rotatoria, schiacciando cartelli stradali e bloccando la strada. L’incidente si è verificato questa mattina, quando il veicolo ha perso il controllo e ha investito la segnaletica, finendo su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i soccorritori, mentre il traffico è stato temporaneamente rallentato.
Un furgone all'uscita dal centro commerciale Acquario di Vignate ha centrato in piena la rotatoria abbattendo la segnaletica e poi ribaltandosi su un lato. Il conducente ne è uscito incolume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
