Vignate furgone si ribalta alla rotatoria

Un furgone che usciva dal centro commerciale Acquario di Vignate si è ribaltato alla rotatoria, schiacciando cartelli stradali e bloccando la strada. L’incidente si è verificato questa mattina, quando il veicolo ha perso il controllo e ha investito la segnaletica, finendo su un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i soccorritori, mentre il traffico è stato temporaneamente rallentato.