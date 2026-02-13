Vigilia di Siracusa-Catania | Toscano chiede lucidità e fame ai suoi per il derby

Domenico Toscano invita i suoi giocatori a mantenere concentrazione e determinazione prima del derby tra Siracusa e Catania, che si giocherà domani allo stadio Nicola De Simone. La tensione sale, e l’allenatore rossazzurro sa quanto sia importante affrontare la partita con lucidità, anche dopo aver analizzato i punti deboli della squadra avversaria. Con un occhio alle motivazioni e all’energia in campo, Toscano sa che questa sfida può segnare un momento decisivo per il prosieguo del campionato.

Domani il match tra Siracusa e Catania. L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano, intervenuto in sala stampa alla vigilia della sfida in programma allo stadio Nicola De Simone. Un confronto sempre carico di tensione e significati, che arriva in un momento delicato ma non negativo per gli etnei. Toscano parte dall’analisi dell’ultima uscita contro il Cerignola: “Il morale della squadra è buono perché è consapevole di avere fatto una buona prestazione, anche se il risultato ci ha lasciato amarezza. Ci è mancato qualcosina per portare a casa una vittoria meritata. Abbiamo resettato, ripartiamo dalla prestazione affrontando il derby nel modo giusto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Domani il Catania affronta l’Audace Cerignola al Massimino.

Turati carica il Siracusa alla vigilia del derby col Catania: Dovremo essere pazienti, lucidi e cattivi nei duelliVigilia di derby: il tecnico chiede intensità, equilibrio e capacità di adattamento; dopo l'andata complicata, nuovi innesti, giovani protagonisti e possibili rientri per decidere il derby

TOSCANO: Non dobbiamo sprecare energie inutili, rimanendo sempre sul pezzo. Qualcosa in due anni ho creato. A Siracusa determinante la testaVigilia di Siracusa-Catania. L'allenatore rossazzurro Domenico Toscano sottolinea che il morale della squadra è buono in vista del confronto con gli aretusei al De Simone, chiedendo alla propria squadra

"Dobbiamo essere più figli di..." Toscano alla vigilia di Siracusa-Catania (diretta su Telecolor): "Se sei timido gli altri lo vedono. Fischi dopo 18' per...

Siracusa-Catania 27ª Giornata - Girone C - Serie C Sky Wifi Sabato 14 Febbraio Stadio “Nicola De Simone“ Ore 17:30 #CataniaFC x.com