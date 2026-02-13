Vigilia del derby | la Salernitana perde Carriero e ha il dubbio Achik

La Salernitana si prepara al derby senza Carriero, che si è infortunato durante l’allenamento, lasciando il centrocampo senza uno dei suoi punti fermi. La squadra, già priva dei tifosi per le restrizioni, ora affronta una sfida ancora più complicata, con Achik che resta in dubbio a causa di un problema fisico. La formazione si riduce e si riorganizza, cercando di trovare nuove soluzioni prima del match.

Problemi di formazione per l'allenatore dei granata, Giuseppe Raffaele, che ha presentato la partita attraverso il sito ufficiale del club Derby senza tifosi e senza Carriero. Sguarnito il settore ospiti, la Salernitana deve svuotare anche il centrocampo e riempirlo con nuovi equilibri tattici. Carriero, infatti, ha subito una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra e obbliga l'allenatore Giuseppe Raffaele a ritoccare l'undici base. In ballottaggio ci sono de Boer e Tascone, senza tralasciare - ipotesi comunque remota - lo spostamento di Capomaggio e l'utilizzo dal 1' di Matino.🔗 Leggi su Salernotoday.it

