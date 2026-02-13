Vigilia ad alta tensione | rissa tra tifosi di Salernitana e Cavese a Vietri

Una rissa tra tifosi della Salernitana e della Cavese si è scatenata a Vietri, provocando il caos proprio prima del derby di stasera. La colluttazione è iniziata nei pressi dello stadio, quando alcuni supporter hanno iniziato a insultarsi e a scambiarsi spinte, spingendo le forze dell’ordine a intervenire rapidamente. La tensione si percepisce tra le due tifoserie, che si sono affrontate in modo acceso, creando momenti di paura tra i passanti e gli ambulanti del centro.

Secondo quanto emerso, l'incontro sarebbe degenerato in pochi minuti: urla, spintoni, pugni, calci e anche cinghiate, sotto gli occhi di alcuni presenti Clima di tensione a poche ore dal derby tra la Cavese e la Salernitana, in programma senza tifosi ospiti per ragioni di ordine pubblico. Nella serata di ieri, a Vietri sul Mare, due gruppi di giovani ultras si sarebbero dati appuntamento per quello che appare come un vero e proprio regolamento di conti. Secondo quanto emerso, l'incontro sarebbe degenerato in pochi minuti: urla, spintoni, pugni, calci e anche cinghiate, sotto gli occhi di alcuni presenti.