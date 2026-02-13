Vigili del Fuoco Salerno Michele Genova è il nuovo Comandante Vicario

E’ Michele Genova il nuovo comandante vicario dei Vigili del Fuoco di Salerno. Da febbraio 2026, ha assunto ufficialmente il ruolo, portando avanti una carriera basata su impegno e competenza. La sua nomina rappresenta un passo importante per il corpo di Salerno, che ora guarda al futuro con una guida più forte e attenta alle esigenze della città.

E' l'architetto Michele Genova il nuovo Vicario del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno. La promozione a Primo Dirigente dal 2 febbraio 2026, rappresenta un importante riconoscimento per una carriera costruita nel segno della competenza, dell'impegno e del servizio al territorio. Classe 1964 e laureato in architettura presso l’Università della Sapienza. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 e come primo incarico presso le Scuole di Formazione, ha diretto la Scuola Vigili Permanenti. Ha prestato servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Roma, dove ha ricoperto numerosi incarichi tra cui, responsabile della Sala Operativa e Responsabile del coordinamento del Soccorso Tecnico Urgente, dove ha potuto partecipare a grandi emergenze ed operazioni di soccorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Michele Castore, classe 1970, è stato nominato nuovo comandante dei vigili del fuoco di Monza.

I vigili del fuoco di Messina hanno un nuovo comandante.

