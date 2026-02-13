VIDEO | Remigrazione la protesta in largo Pertini | Proposta di legge intrisa di contenuti razzisti

Venerdì 13 febbraio, in largo Pertini, decine di cittadini si sono riuniti per protestare contro la proposta di legge sulla “remigrazione”, che molti considerano razzista. La manifestazione è nata dopo che alcune persone hanno letto i contenuti della proposta, ritenendo che discriminino gli immigrati. Tra i manifestanti, c’erano residenti e attivisti che hanno espresso il loro sdegno con cartelli e slogan. La protesta è iniziata nel tardo pomeriggio, attirando l’attenzione di passanti e media locali.

Tante le persone che si sono radunate in largo Pertini nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, contro la proposta di legge anti immigrati sulla "remigrazione". La reazione delle forze progressiste è stata immediata, con un presidio organizzato per le 17 da Anpi e Cgil in largo Pertini. Ad aderire anche Pd, Avs, M5s e altri. Alle 18,30, appuntamento al Cap di via Albertazzi per la tappa genovese del tour "La manovra di guerra: come tolgono i soldi agli italiani per spenderli in armi". "La proposta di legge 'Remigrazione' - dicono gli organizzatori - è contraria ai principi costituzionali perché intrisa di contenuti razzisti, xenofobi e discriminatori.

La sinistra prova a bloccare una proposta di legge popolare sulla remigrazione alla Camera.

La proposta di legge “Remigrazione e riconquista” ha superato le 50mila firme e ora passa in Parlamento.

