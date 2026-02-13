VIDEO | Frana Arenzano utilizzato l' esplosivo | ferrovia riaperta obiettivo riapertura Aurelia il 1 marzo
Alle 14:30 di oggi, a Arenzano, i tecnici hanno fatto esplodere delle microcariche per rimuovere il masso franato dopo il crollo del 25 gennaio. La detonazione ha permesso di mettere in sicurezza il versante e di liberare i binari della ferrovia, che sono stati riaperti subito dopo. L’obiettivo è di aprire al traffico anche l’Aurelia entro il primo marzo.
Una nuvola di fumo, poi il botto sentito in tutto il paese: per l'operazione sono stati necessari 300 chili di esplosivo. Le operazioni si sono svolte senza criticità particolari: le verifiche nel corso del pomeriggio hanno confermato che l'intervento è stato risolutivo e non saranno necessarie altre seconda esplosioni. Anas ha sancito la chiusura della strada fino al 1 marzo: è una corsa contro il tempo, dato che il 21 marzo la Milano-Sanremo dovrebbe passare proprio sulla via Aurelia tra Voltri e Arenzano. Ma le istituzioni sono ottimiste: “Come Regione - ha detto Giampedrone - abbiamo collaborato con tutti i soggetti coinvolti per arrivare alla giornata di oggi con l’obiettivo comune della riapertura della strada il 1 marzo, è un obiettivo molto significativo e siamo nei tempi per poterlo raggiungere”.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondimenti su frana arenzano
Frana Arenzano, l'esplosivo potrebbe essere utilizzato giovedì sera
Giovedì sera ad Arenzano potrebbe arrivare il momento dello sgombero definitivo.
Frana Arenzano, l'Aurelia resterà chiusa (almeno) fino al 1 marzo: prorogata l'ordinanza Anas
La strada statale Aurelia ad Arenzano resterà chiusa almeno fino al 1 marzo.
Ultime notizie su frana arenzano
Argomenti discussi: Frana Arenzano, l'esplosivo potrebbe essere utilizzato giovedì sera; Frana Arenzano, venerdì verrà usato l'esplosivo: tutti i dettagli, case da evacuare e stop ai treni; Frana Arenzano, venerdì è il giorno dell'esplosivo: orari, divieti, cosa succede dopo; Frana di Arenzano, oggi l’esplosione: la mappa delle chiusure, orari e situazione treni.
Frana di Arenzano, fatto esplodere il masso di 15 metri - Il videoIscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e T elegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook ... primocanale.it
Frana Arenzano, dal 6 febbraio fermate aggiuntive dei treni a Vesima: saranno 10 al giornoSaranno 10 al giorno e serviranno ad agevolare gli abitanti del borgo che devono spostarsi verso ponente e non possono più farlo in auto sull'Aurelia, interrotta dalla frana ... genovatoday.it
Primocanale - Pagina Ufficiale. . Frana ad Arenzano, la diretta dell’esplosione con le micro cariche del masso sopra l’Aurelia - facebook.com facebook
Frana di Arenzano, venerdì stop temporaneo ai treni per l’esplosione x.com