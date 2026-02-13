VIDEO | Frana Arenzano utilizzato l' esplosivo | ferrovia riaperta obiettivo riapertura Aurelia il 1 marzo

Alle 14:30 di oggi, a Arenzano, i tecnici hanno fatto esplodere delle microcariche per rimuovere il masso franato dopo il crollo del 25 gennaio. La detonazione ha permesso di mettere in sicurezza il versante e di liberare i binari della ferrovia, che sono stati riaperti subito dopo. L’obiettivo è di aprire al traffico anche l’Aurelia entro il primo marzo.

Una nuvola di fumo, poi il botto sentito in tutto il paese: per l'operazione sono stati necessari 300 chili di esplosivo. Le operazioni si sono svolte senza criticità particolari: le verifiche nel corso del pomeriggio hanno confermato che l'intervento è stato risolutivo e non saranno necessarie altre seconda esplosioni. Anas ha sancito la chiusura della strada fino al 1 marzo: è una corsa contro il tempo, dato che il 21 marzo la Milano-Sanremo dovrebbe passare proprio sulla via Aurelia tra Voltri e Arenzano. Ma le istituzioni sono ottimiste: “Come Regione - ha detto Giampedrone - abbiamo collaborato con tutti i soggetti coinvolti per arrivare alla giornata di oggi con l’obiettivo comune della riapertura della strada il 1 marzo, è un obiettivo molto significativo e siamo nei tempi per poterlo raggiungere”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su frana arenzano

Giovedì sera ad Arenzano potrebbe arrivare il momento dello sgombero definitivo.

La strada statale Aurelia ad Arenzano resterà chiusa almeno fino al 1 marzo.

Ultime notizie su frana arenzano

Argomenti discussi: Frana Arenzano, l'esplosivo potrebbe essere utilizzato giovedì sera; Frana Arenzano, venerdì verrà usato l'esplosivo: tutti i dettagli, case da evacuare e stop ai treni; Frana Arenzano, venerdì è il giorno dell'esplosivo: orari, divieti, cosa succede dopo; Frana di Arenzano, oggi l’esplosione: la mappa delle chiusure, orari e situazione treni.

Frana di Arenzano, fatto esplodere il masso di 15 metri - Il videoIscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e T elegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook ... primocanale.it

Frana Arenzano, dal 6 febbraio fermate aggiuntive dei treni a Vesima: saranno 10 al giornoSaranno 10 al giorno e serviranno ad agevolare gli abitanti del borgo che devono spostarsi verso ponente e non possono più farlo in auto sull'Aurelia, interrotta dalla frana ... genovatoday.it

Primocanale - Pagina Ufficiale. . Frana ad Arenzano, la diretta dell’esplosione con le micro cariche del masso sopra l’Aurelia - facebook.com facebook

Frana di Arenzano, venerdì stop temporaneo ai treni per l’esplosione x.com