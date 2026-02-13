VIDEO | Frana Arenzano il momento dell' esplosione | non dovrebbero seguirne altre

Alle 14:30 di oggi, l’esplosione a Arenzano ha segnato una svolta nella messa in sicurezza della zona colpita dalla frana di gennaio. La causa è stata l’attivazione di microcariche esplosive, che hanno fatto brillare il versante colpito, permettendo di demolire un masso di oltre duemila tonnellate. Questo intervento, cruciale per prevenire ulteriori crolli, ha evitato che si verificassero altre frane nella stessa area. I lavori sono stati condotti con precisione, riducendo al minimo i rischi per le persone e le strutture vicine.

Una nuvola di fumo, poi il botto sentito in tutto il paese: per l'operazione sono stati necessari 300 chili di esplosivo. Le operazioni si sono svolte senza criticità particolari: secondo le prime verifiche, l'intervento è stato risolutivo e non sembra essere necessaria una seconda esplosione. Anas ha prorogato la chiusura fino al 1 marzo: è una corsa contro il tempo, dato che il 21 marzo la Milano-Sanremo dovrebbe passare proprio sulla via Aurelia tra Voltri e Arenzano. Se la strada non fosse pronta, si dovrà trovare un percorso alternativo: nel 2016, a causa di una frana simile, gli atleti furono dirottati in autostrada.