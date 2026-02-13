VIDEO | Bucchi | Buon inizio poi ci siamo ammosciati I tre punti valgono ancora di più

Cristian Bucchi ha commentato così la vittoria di Carpi contro il Cesena, sottolineando che la squadra ha iniziato bene ma poi si è sciolta, rendendo il risultato più difficile del previsto. In un match deciso da episodi fortunati come il palo colpito dai romagnoli e il salvataggio di Gilli, l’allenatore ha evidenziato che questa rimane una delle prestazioni peggiori della stagione, anche se i tre punti conquistati aumentano il valore della vittoria.

Il tecnico amaranto dopo la vittoria di Carpi: "La nostra peggior prestazione nel girone di ritorno, troppi errori anche per merito degli avversari. La classifica non la guardiamo, pensiamo solo a noi stessi" Cristian Bucchi ha commentato così la vittoria di Carpi: “Abbiamo faticato per portarla a casa. E’ stata la nostra peggior prestazione del 2026 e siamo stati anche fortunati negli episodi: penso al palo o al salvataggio di Gilli. Demeriti nostri e meriti degli avversari, che ci hanno aggredito a ritmi molto alti. Di buono c’è l’ottimo inizio dei ragazzi ma poi ci siamo ammosciati, è mancata la cattiveria per sferrare il colpo del ko.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su bucchi buon Frattesi Juve, Marotta fa chiarezza: «Non ha manifestato l’intenzione di andar via ma siamo ancora ad inizio mercato. Ci confronteremo». Poi replica così a Conte! Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha commentato la situazione di Frattesi, accostato alla Juventus. VIDEO | Bucchi: "I 3 punti che ci hanno tolto fanno male. Bravi a rispondere sul campo" Ultime notizie su bucchi buon Argomenti discussi: VIDEO / Bucchi onesto: Peggior prestazione del girone di ritorno. Ma sono tre punti pesantissimi; VIDEO | Il vice di Bucchi: Pianese ostica, lo sapevamo. Sono tre punti pesanti. Bucchi influenzato, in sala stampa si presenta il vice: “Sapevamo che questa partita sarebbe stata difficile, la Pianese è in buon momento e l’ha confermato. Sorpresi anche noi in panchina della flessione dopo l’1-0, ne parleremo con i ragazzi. Hanno vinto anc - facebook.com facebook