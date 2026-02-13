VIDEO | Box distrutti e merce persa, il vento non risparmia i commercianti del Vascone Il forte vento ha abbattuto i box dei commercianti del Vascone, causando danni e perdita di merce. I venditori, già alle prese con le difficoltà di un trasferimento forzato all’esterno del mercato, si sono trovati davanti a una mattinata di caos, mentre le raffiche hanno divelto le strutture e sparso la merce sui marciapiedi. Un’onda improvvisa di vento che ha preso di mira un’area già fragile e poco protetta.

Botta e risposta tra i consiglieri Gioveni e Cacciotto e l'assessore Finocchiaro sui ritardi dei lavori per riqualificare il mercato Il forte vento non ha risparmiato neanche i box dei commercianti che da mesi sono stati trasferiti all'esterno del mercato Vascone. Tendoni divelti, strutture danneggiate e merce persa. Questo lo scenario con cui hanno dovuto fare i conti stamane i mercatali dopo le raffiche di vento che hanno flagellato la città per l'intera nottata. A pubblicare il video, girato da un commerciante, è il consigliere Libero Gioveni che stigmatizza i ritardi dei lavori di riqualificazione del mercato di via Catania, ancora in corso di esecuzione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Contenuti correlati

Argomenti discussi: VIDEO | Box distrutti e merce persa, il vento non risparmia i commercianti del Vascone; Dove finivano le Bmw e i bolidi rubati a Milano: il garage delle targhe false e 2 arresti; Il parco al posto delle baracche, Comune annuncia l'inizio dei lavori ma il Quartiere si chiede: Non dovevano partire già a settembre?.

Complessivamente sono stati distrutti circa settemila metri quadrati di vegetazione tra Laureana Cilento e Agropoli - facebook.com facebook