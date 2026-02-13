Vicopisano e la Via dell’Amore per San Valentino quando un borgo sceglie di parlare il linguaggio del cuore

Vicopisano si trasforma in un paese romantico il 14 febbraio, quando il borgo toscano organizza la prima edizione della “Via dell’Amore” per San Valentino, un percorso tra le vie storiche decorato con luci e messaggi d’affetto lasciati dai visitatori.

Sabato 14 febbraio Vicopisano celebra l’amore con una giornata fatta di bellezza, parole ed emozioni. Dalle 10:00 alle 18:00 la strada che conduce da Piazza Cavalca fino alla sommità di Via del Pretorio, davanti al Palazzo omonimo, diventerà, come ogni anno, la Via dell’Amore, grazie al Gruppo Culturale Ippolito Rosellini. Un percorso libero, immerso nella storia, tra fiori scorci romantici, paesaggi che invitano a fermarsi e guardare e poesie disseminate lungo il cammino, da leggere e dedicare. Un invito a rallentare, ad ascoltarsi, a guardare, a parlarsi. Alle 16:30, a Palazzo Pretorio, si terrà la cerimonia del premio “Cavalieri del Castello di Vicopisano”, dedicato a chi ama Vicopisano e la promuove con passione e cura.🔗 Leggi su Pisatoday.it

