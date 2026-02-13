Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 19 | 40

Nella tarda serata di ieri, un incidente sulla Pontina ha costretto a chiudere il tratto tra il raccordo anulare e Spinaceto, causando lunghe code in direzione di Latina. La causa è stata una collisione tra due veicoli avvenuta poco prima delle 19:40, che ha bloccato la strada in entrambe le corsie. La situazione si è aggravata con il traffico che si è accumulato anche sul Raccordo Anulare, dove un altro incidente all’altezza dell’uscita Appia ha creato ulteriori rallentamenti. Nei centri abitati, le strade più trafficate, come via Appia e la Casilina

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla statale Pontina per me hai chiuso il tratto tra raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina code a partire dall' Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un incidente crea coda all'altezza dell'uscita Appia sempre in esterna un altro incidente causa code tra Casilina e La Rustica e più avanti chiude qui per traffico intenso tra Pisana e Laurentina in carreggiata interna rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza della Pontina permangono code ma per traffico penso targati le via del Mare 7 interna si sta in fila tra classi ABS Salaria è più avanti tra Settebagni e Casilina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima occasione ci possiamo sulla Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia infine su via Appia chiude all'altezza di Cava dei Selci e nei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano In tutti i casi nei due sensi di marcia da Giorgia Alonzo e Astral infomobilità al momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

