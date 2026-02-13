Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 19 | 10

La Pontina ha causato lunghe code tra il raccordo anulare Spinaceto e Latina, a causa di un incidente ancora senza soluzione. Questa situazione blocca il traffico tra i quartieri Eur e Tor de' Cenci, creando rallentamenti anche nel senso opposto. Sull’Raccordo Anulare, tra Laurentina e via del Mare, si accumulano veicoli in fila a causa di un altro incidente in zona Pontina. La circolazione si ferma anche tra Settebagni e Casilina sulla Salaria, mentre tra Pisani e Punta si formano tratti di coda. L’autostrada A1, tra Bivio Roma Teramo e Valmontone

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla statale Pontina permane il tratto tra il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina code a partire dall' Eur mentre nel senso opposto file qui per traffico intenso tra Tor de' Cenci il raccordo anulare ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata tra Laurentina e via del Mare Anche a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Pontina sempre in interna code qui per traffico intenso tra che si è visto e Salaria è più avanti tra Settebagni e Casilina in esterna si fila tra Pisani e puntina è più avanti code a tratti tra Appia Roma Teramo sull'autostrada A1 Roma Napoli si sta in fila tra il bivio per la Roma Teramo e Valmontone in direzione Napoli andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo con tratti tra la tangenziale est e raccordo anulare In quest'ultima direzione e nel senso opposto file tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur possiamo su via Tiburtina rallentamenti tra Tivoli e Sette Ville nelle due direzioni è sempre per traffico si rallenta sulla Casilina tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia su via Appia code all'altezza di Cava dei Selci e nei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma in tutti i casi nei due sensi di marcia infine su via Nettunense Si procede a rilento tra Pavona e Fontana di Papa sempre nelle due direzioni da Giorgio Alonso e altra pubblica il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 19:10

Questa sera Roma registra ancora diversi rallentamenti sulla viabilità.

Disagi e rallentamenti si susseguono sulle strade di Roma e nel Lazio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 19:10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla statale ... romadailynews.it

Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it

#Roma #viabilità Municipio II, ripristino asfalto viale Gorizia: divieti di sosta dal 15 febbraio x.com

Dal 16 febbraio partono i lavori con modifiche alla viabilità, deviazioni bus e fermate sospese a Roma - facebook.com facebook