Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 18 | 40

La statale Pontina rimane chiusa a causa di un incidente, creando disagi sulla viabilità romana. La causa è un tamponamento che si è verificato questa mattina, e ancora non si è riusciti a riaprire la strada. Le auto sono costrette a deviare, con lunghe code che si estendono dall’Eur fino a Tor de’ Cenci. Nel frattempo, il raccordo anulare in direzione Latina è paralizzato tra Spinaceto e il quartiere Eur, mentre nel senso opposto si formano ingorghi tra Tor de’ Cenci e l’Eur. Anche sul Raccordo Anulare in carreggiata interna si registrano rallentamenti tra Laurentina

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla statale Pontina permane chiuso il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina code a partire dall' Eur mentre nel senso opposto file qui per traffico intenso tra Tor de' Cenci il raccordo anulare ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra Laurentina e via del Mare Anche a causa di un incidente avvenuto all'altezza della Pontina sempre interno a un incidente in via di risoluzione crea file tra classe A vs Salaria e più avanti chiude qui per traffico intenso tra 7 e Prenestina e tra Tuscolana e Pontina in esterna si sta in fila tra Pisani e Pontina è più avanti tra Ardeatine Tuscolana Io tra Prenestina e Tiburtina sull'autostrada A1 Roma Napoli si sta in fila tra il bivio per la Teramo e Valmontone in direzione Napoli andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra la tangenziale est e raccordo anulare In quest'ultima direzione e nel senso opposto file tra Portonaccio e la tangenziale est sulla Fiumicino Si procede a rilento tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo su via Tiburtina rallentamenti tra Tivoli e Setteville nelle due direzioni è sempre per traffico si rallenta sulla Casilina Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia su via Appia Curia all'altezza di Cava dei Selci e nei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma in tutti i casi nei due sensi di marcia infine su via Nettunense Si procede a rilento tra Pavona e Fontana di Papa sempre nelle due direzioni da Giorgia Longo yatra l'infomobilità al momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 18:40

La viabilità a Roma si complica.

Marcello Ricci, ingegnere di 42 anni, è rimasto ferito questa mattina in un incidente sulla A1 vicino a Ponzano Romano, causato da un tamponamento tra due mezzi pesanti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 19:10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla statale ... romadailynews.it

Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it

#Roma #viabilità Municipio II, ripristino asfalto viale Gorizia: divieti di sosta dal 15 febbraio x.com

Dal 16 febbraio partono i lavori con modifiche alla viabilità, deviazioni bus e fermate sospese a Roma - facebook.com facebook