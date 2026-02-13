Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 18 | 10

La statale Pontina rimane chiusa a causa di un incidente, che si è verificato questa sera e ancora blocca il traffico. La causa è un tamponamento avvenuto in prossimità di Aprilia, che ha costretto le autorità a interrompere la circolazione. I veicoli sono deviare lungo percorsi alternativi, creando lunghe code tra Aprilia e Pomezia. La situazione si riflette anche sul raccordo anulare di Roma, dove ci sono congestioni tra Spinaceto e l’Eur in entrambe le direzioni. Tra le altre strade, il traffico è molto rallentato sulla Roma Fiumicino, tra Portonaccio e l’Eur

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla statale Pontina permane chiuso il raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina code a partire dall' Eur mentre nel senso opposto file qui per traffico intenso tra Tor de' Cenci il raccordo anulare sull'autostrada A1 Roma Napoli si sta in fila al bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code tra Pisani e Pontina è più avanti tra Ardeatina e Tuscolana e tra Prenestina e Tiburtina in ditta infila Fracassi e Salaria più avanti tra Settebagni e Prenestina e tra la piemontina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra la tangenziale est e raccordo anulare In quest'ultima direzione e nel senso posso file tra Portonaccio e tangenziale est sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur ci sposiamo su via Tiburtina rallentamenti tra Tivoli e Sette Ville nelle due direzioni è sempre per traffico si rallenta sulla Casilina tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia su via Appia code all'altezza di Cava dei Selci e nei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma e tutti i casi nei due sensi di marcia infine su via Nettunense Si procede a rilento tra Pavona e Fontana di Papa sempre nelle due direzioni per Giorlando è Astral infomobilità al momento è tutto al più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 18:10

La viabilità a Roma e nel Lazio resta difficile questa sera.

Questa sera il traffico sulla viabilità di Roma e dintorni resta molto intenso.

