Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 17 | 25

La statale Pontina è chiusa tra Raccordo Anulare e Spinaceto a causa di un incidente. Questa chiusura blocca il traffico in direzione Latina Cori, creando lunghe code dall’Eur. A Roma, il traffico è intenso tra Tor de’ Cenci e il Raccordo Anulare sull’autostrada A1, sia in direzione Napoli sia in senso opposto. L’incidente al km 603 tra Colleferro e Anagni sulla A1 è stato risolto, ma si registrano ancora rallentamenti tra Colleferro e il bivio per la Dina Mazzone. Sul Raccordo Anulare, si formano code tra le us

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sulla statale Pontina per chiuso il tratto tra raccordo anulare Spinaceto in direzione Latina Cori a partire dall' Eur mentre nel senso opposto file qui per traffico intenso tra Tor de' Cenci e raccordo anulare sull'autostrada A1 Roma Napoli sempre per traffico intenso tra il bivio per la Dina Mazzone Roma sud e Colleferro in direzione Napoli proseguendo sulla A1 risolto l'incidente avvenuto al km 603 quote residue tra Colleferro e Anagni ci possiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna coda tratti qui per traffico tra le uscite Roma Fiumicino e Tiburtina in interna si sta in fila tra classi e Salaria più avanti tra Settebagni e Prenestina e tra Ardeatina e poi andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo coda tratti tra la tangenziale essere raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo su via Tiburtina rallentamenti tra Tivoli e Setteville nelle due direzioni è sempre fico si rallenta sulla Casilina tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia su via Appia coda all'altezza di Cava dei Selci e nei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma in tutti i casi nei due sensi di marcia infine su via Nettunense Si procede a rilento all'altezza di Pavona è più avanti tra Cecchina e Fontana di Papa sempre nelle due direzioni da Giorgia non so è Astral infomobilità il momento a tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio