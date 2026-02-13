Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 16 | 25

La mattina del 13 febbraio 2026, un incidente sull’autostrada A1 tra Colleferro e Anagni ha provocato una lunga coda di due chilometri in direzione Napoli. Nello stesso momento, sulla Statale Pontina, due corsie sono rimaste chiuse all’altezza del raccordo anulare, creando rallentamenti tra l’Eur e Latina. Sul Raccordo Anulare, la circolazione rallenta tra le uscite di Roma Fiumicino e Tuscolana interna a causa di lavori in corso. La carreggiata esterna presenta code intermittenti tra Settebagni e Prenestina, e tra Laurentina e Pontina, mentre sulla Roma

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'autostrada A1 roma-napoli un incidente al km 603 crea 2 km di coda tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli altro incidente sulla Statale Pontina chiuse le due corsie in direzione Latina all'altezza del raccordo anulare code a partire dall' Eur mentre nel senso opposto file per lavori in corso tra Spinaceto e Raccordo Anulare ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti qui per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana interna tempi la tra classi e Salaria più avanti tra Settebagni e Prenestina e tra Laurentina e Pontina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra la tangenziale essere raccordo anulare In quest'ultima direzione ci spostiamo via Tiburtina rallentamenti tra Tivoli e Sette Ville nelle due direzioni è sempre per traffico si rallenta sulla Casilina tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia su via Appia risolto l'incidente avvenuto sulla rampa di Miss raccordo anulare permangono rallentamenti da via di Ciampino sempre sulla Statale Appia in senso posso code qui per traffico intenso all'altezza di Cava dei Selci e nei centri abitati di Frattocchie Albano Laziale e Genzano di Roma in tutti i casi nei due sensi di marcia su via Nettunense Si procede a rilento all'altezza di Pavona è più avanti tra Cecchina e Fontana di Papa sempre nelle due direzioni infine su via Ardeatina file per cantieri attivi tra Divino Amore amore anche qui nei due sensi di marcia c'è Giorgia lonza e Astral infomobilità al momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

