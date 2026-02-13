Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 15 | 25

Il traffico intenso sulla Roma-Fiumicino ha causato rallentamenti questa sera, a causa di un incidente sulla rampa di immissione che si verifica spesso in questa zona. La causa principale è un incidente avvenuto sulla rampa di immissione al raccordo anulare, che ha provocato code e rallentamenti tra via Ciampino e l’ingresso al raccordo. Le auto si muovono a passo d’uomo, creando disagi per chi percorre questa arteria principale. La situazione si aggrava anche sulla Casilina tra Borghesiana e Finocchio, dove il traffico si muove a rilento per lavori in corso, e sulla via Nettunense,

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna a tratti per traffico intenso tra le uscite Roma Fiumicino e Tuscolana interna si sta in fila trattassi ABS Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo su via Tiburtina rallentamenti tra Tivoli e 7 ville nelle due direzioni è sempre per traffico si rallenta sulla Casilina tra Borghesiana e finocchio nei due di marcia su via Appia segnaliamo un incidente sulla rampa di immissione sul raccordo anulare con rallentamenti da via Ciampino sempre sulla Statale Appia in senso opposto code qui per traffico intenso all'altezza di Cava dei Selci verso Albano Laziale su via Nettunense Si procede a rilento all'altezza di Pavona e più avanti tra Cecchina e Fontana di Papa sempre nelle due direzioni su via Ardeatina file per cantieri attivi tra Divino Amore Spiegami anche qui nei due sensi di marcia infine sulla statale Pontina Si procede a rilento tra Spinaceto e il raccordo anulare verso quest'ultimo da Giorgia lonza e assalito mobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo di sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 15:25

Approfondimenti su viabilità roma

La viabilità a Roma si complica di nuovo.

Roma rallenta di nuovo nel primo pomeriggio.

Ultime notizie su viabilità roma

