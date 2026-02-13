Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 12 | 25

Astral Infomobilità segnala una situazione critica sulla A1 tra Ceprano e Frosinone, dove un incidente ha lasciato un camion intraversato al km 630, causando code di tre chilometri in direzione Napoli. Nello stesso tratto, tra Ceprano e Frosinone, si è verificato un altro incidente che coinvolge sei auto, bloccando completamente il traffico in direzione Roma. Nella direzione opposta, invece, un'auto in fiamme ha rallentato la circolazione, richiedendo massima prudenza. Sulla Roma-Teramo, traffico rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione critica in A1 sulla Roma Napoli un incidente avvenuto al km 630 circa nel quale è rimasto intraversato un mezzo pesante siamo tra Ceprano e Frosinone in coda Si è verificato un altro incidente che ha coinvolto 6 auto il traffico è bloccato sono 3 km di coda in direzione Roma sempre n'è uno nello stesso tratto Ceprano Frosinone Ma nella direzione opposta auto in fiamme massima prudenza ci spostiamo sulla Roma Teramo rallentamenti qui per lavori tra Castel Madama e il bivio per A1 Roma Napoli nelle due direzioni sulla roma-teramo tra turbano code per traffico da Portonaccio al bivio per la tangenziale est direzione centro Cambiamo argomento i cantieri nella capitale gli interventi di realizzazione del nuovo ponte in via della Storta nelle tre notti dal lunedì al mercoledì della settimana prossima via di Boccea via della Storta via di Casal Selce dalle 21 alle 5 sono interessate da modifiche alla viabilità nell'area del ponte che ricordiamo interdetto sito veicolari contestualmente deviata la linea bus 905 in chiusura dei lavori nella stazione di Porta San Paolo di riqualificazione straordinarie delle pensiline delle banchine quella di Astral Spa gli interventi comporta modifiche al servizio della ferrovia regionale metro mare fino a venerdì 13 poi da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio in fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta tra Porta San Paolo in Magliana arrestati vatra Magliana Cristoforo Colombo nella tratta interrotta ricordiamo gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto grazie al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio