Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 10 | 25

Astral infomobilità segnala che questa mattina a Roma si registrano alcune criticità sulla viabilità, a causa di lavori e rimozioni di veicoli in panne. Sul raccordo anulare, tra la Salaria e la Casilina, si rallenta tra l’uscita in zona 24 e l’esterno, mentre sulla Roma Teramo ci sono rallentamenti tra Castel Madama e il bivio per l’A1, anche se l’incidente che aveva coinvolto un’auto in panne è stato rimosso. La circolazione sulla strada statale è più fluida tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio, mentre si segnalano ancora rallentamenti

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud risolto l'incidente tratto 9 raccordo anulare circolazione regolare In quest'ultima direzione ci spostiamo sulla Roma Teramo rallentamenti qui per lavori tra Castel Madama e il bivio per la A1 milano-napoli nelle due direzioni sempre sulla Roma Teramo ma sul tratto l'hanno rimossa l'auto in panne circolazione regolare dal bivio per la tangenziale est a Portonaccio verso raccordo anulare la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna si rallenta tra l'uscita in momentanea 24 in esterna dalla Casilina Tiburtina usciamo da Roma su via dei Laghi rimosso l'incidente tra via delle noci e la regionale di Rocca di Papa circolazione regolare nelle due direzioni anche qui in chiusura del trasporto ferroviario sulla linea Pisa Roma la circolazione rallentata per i danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi tra Civitavecchia e Santa Severa i treni coinvolti subiscono ritardi fino a 20 minuti variazioni e cancellazioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 10:25 Approfondimenti su viabilità roma Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 13:25 La viabilità tra Roma e Viterbo torna quasi normale dopo le operazioni di recupero del materiale disperso a causa dell’incidente di questa mattina al km 509 della A1. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 13:25 La viabilità a Roma si complica di nuovo. Ultime notizie su viabilità roma Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com #Roma #viabilità Incidente in via Delpino, la linea di bus 543, direzione "Vertunni", è al momento deviata su via Tor de' Schiavi, via Prenestina e via Bresadola. x.com Dal 16 febbraio partono i lavori con modifiche alla viabilità, deviazioni bus e fermate sospese a Roma - facebook.com facebook