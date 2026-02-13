Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 09 | 10

Sei a Roma e trovi traffico intenso sulla via Pontina, dove un incidente tra il raccordo anulare e via Tumiati ha causato rallentamenti e code. L’incidente, avvenuto questa mattina, ha provocato disagi soprattutto nelle entrate di Roma in direzione Latina, con le auto che si accumulano tra Cassia e via dei Due Ponti. La circolazione sulla A1 tra Ponzano Romano e il bivio per Roma Nord è ancora regolare, ma si registrano rallentamenti sulla Roma Fiumicino e sulla Tiburtina interna, dove il traffico si fa più intenso. Dalla zona di Portonaccio al bivio per la tangenziale est

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura di sotto un incidente in A1 sulla direttrice Firenze la circolazione tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Roma è regolare ci spostiamo sulla statale Pontina che qui risolto l'incidente tra il raccordo anulare via Tumiati circolazione regolare in direzione Latina sulle consolari in Entrate Roma traffico intenso e rallentamenti e code interessano da Cassia tra Isola Farnese via dei Due Ponti La Flaminia da raccordo anulare a via roccalvecce anche la Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali verso Centro andiamo sul Raccordo Anulare in esterno l'incidente la causa delle code tra le uscite Roma Fiumicino Ostiense più avanti file qui per traffico dalla Casilina Tiburtina interna si rallenta dalla Flaminia da Salaria e dalla Roma nord alla Tiburtina ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro e in uscita a fine da Tor Cervara al Raccordo Anulare andiamo sulla Roma Fiumicino si sta in coda Tevere a via del Cappellaccio verso l'Eur in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Pisa Roma la circolazione rallentata per i danni provocati dal maltempo tra Civitavecchia Santa Severa i treni coinvolti che subiscono ritardi 20 minuti variazioni e cancellazioni pagina Pandolfo e altra l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio