Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 08 | 40

Marcello Ricci, ingegnere di 42 anni, è rimasto ferito questa mattina in un incidente sulla A1 vicino a Ponzano Romano, causato da un tamponamento tra due mezzi pesanti. La collisione, avvenuta alle prime luci dell’alba, ha provocato lunghe code tra il bivio per la diramazione Roma Nord e il centro di Ponzano Romano, con il traffico che si è accumulato in entrambe le direzioni. Un dettaglio che distingue questa giornata è la presenza di un mezzo di soccorso ancora sul posto, che sta intervenendo per estrarre l’automobilista rimasto incastrato tra le lamiere.

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla direttrice Roma code tra Ponzano Romano il bivio per la diramazione Roma Nord in direzione Roma restiamo in A1 ma ci spostiamo sulla direttrice roma-napoli risolto incidente a Frosinone Ceprano in direzione Napoli non ci sono state ripercussioni di andiamo da sulla statale Pontina un incidente la causa delle code l'altezza di via Tumiati con ripercussioni sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code a partire dalla Roma Fiumicino proseguiamo lungo la carreggiata esterna file qui per traffico tra le uscite Casilina Tiburtina interna Si procede a rilento dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina poi si rallenta dalla Tuscolana alla Appia e si sta in coda dalla Laurentina la Pontina qui per le ripercussioni di dell'incidente segnalato in precedenza diamo uno sguardo alle console rallentamenti e code interessano la Cassia tra Isola Farnese a via dei Due Ponti La Flaminia dal raccordo anulare a via roccalvecce infine la sera da Villa Spada via dei pro di tutto verso il centro