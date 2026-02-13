Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 07 | 25

Buongiorno, oggi sulla viabilità di Roma e del Lazio si registrano intensi rallentamenti fin dalle prime ore del mattino. Luigi Rossi, automobilista in transito sul Raccordo Anulare, ha segnalato come la fila interna tra l’uscita per Casilina e la barriera di Tor Cervara sia particolarmente lenta, mentre l’esterno si congestiona tra Flaminia e Cassia Veientana. La situazione si fa critica anche sulla Prenestina e Tiburtina, dove gli incolonnamenti si estendono fino a San Basilio, e sulla Roma-Teramo, tra Tor Cervara e il bivio per la tangenziale. Le principali arterie delle zone

Astral infomobilità Buon venerdì 13 febbraio dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale consueto in queste prime ore del mattino per gli spostamenti verso le sedi lavorative nello specifico a Roma sul Raccordo Anulare fila interna tra l'uscita e Casilina Appia in esterna si rallenta dalla Flaminia alla Cassia Veientana e dal Aurelia ha cacciato anche dalla Prenestina Tiburtina incolonnamenti sull'altra bello della Roma Teramo da Tor Cervara al bivio per la tangenziale in quest'ultima direzione ora la situazione del traffico sulle consolari rallentamenti e code interessano la Tiburtina da Settecamini a San Basilio la piada via dei Laghi a via delle Capannelle anche la Ardeatina da Falcognana via di torricola tutto verso il centro estivo siamo sulla statale Pontina traffico rallentato Concorde da Pomezia Nord a Castel di Decima e su via Cristoforo Colombo da via di Acilia via di Malafede nei due casi per sul Raccordo Anulare pagina Pandolfo Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno forte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in mobilità punto Astral Spa punto.