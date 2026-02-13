Viabilità gravata dai cantierti Soluzione con movieri e semafori

La viabilità di Tremezzina si ingolferà ancora di più nei prossimi giorni a causa della riapertura del cantiere per la variante. La Prefettura ha convocato ieri mattina un incontro con i rappresentanti delle autorità locali e delle imprese coinvolte, perché si cercano soluzioni pratiche per gestire il traffico. La decisione più concreta è di usare movieri e semafori per regolare il flusso di auto, evitando code e confusione lungo le strade principali. La scelta nasce dall’esperienza di altri cantieri simili, dove il traffico si è rapidamente bloccato senza una buona pianificazione.

La gestione della viabilità in previsione della ripresa del cantiere per la variante di Tremezzina, è stato l'argomento al centro dell'ultimo incontro del Tavolo istituzionale convocato ieri mattina dalla Prefettura. All'ordine del giorno, l'esame dello studio sulla gestione della viabilità predisposto da Anas, in presenza dei mezzi d'opera del cantiere, elaborato sulla base di dati di traffico reali e dello stato attuale del sistema semaforico. Lo studio è finalizzato a verificare l'adozione di possibili correttivi per mitigare l'impatto dei mezzi di cantiere sulla viabilità della Statale Regina.