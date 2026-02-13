Viabilità delegazione al ministero

Sergio Loggi, presidente della Provincia di Ascoli, ha portato a Roma le richieste sul miglioramento delle strade del Piceno e ha ottenuto la delega diretta sul territorio, durante un incontro con la segreteria del vice ministro Edoardo Rixi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Buone notizie per la viabilità del Piceno, il presidente della Provincia di Ascoli, Sergio Loggi, ha incontrato a Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la segreteria del vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Presenti anche il consigliere provinciale alla Viabilità Daniele Tonelli, il sindaco di Montalto Daniel Matricardi e il sindaco di Comunanza Domenico Sacconi. Al tavolo hanno partecipato dirigenti e funzionari ministeriali. L’incontro è stato definito proficuo per la viabilità del Piceno. Il Mit ha autorizzato l’utilizzo di 250 mila euro di economie di spesa da aggiungere ai 400 mila euro già disponibili per la messa in sicurezza del ponte di Comunanza sulla provinciale 187. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

