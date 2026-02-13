Via Rosso da Messina e rione Taormina l' allarme della Lega | Si vive in emergenza necessario completare demolizioni

Via Rosso da Messina e il rione Taormina sono al centro dell’allarme della Lega, che chiede di completare subito le demolizioni per mettere fine all’emergenza abitativa. Nonostante i lavori di risanamento siano in corso, molte famiglie continuano a vivere in baracche, e il consigliere comunale Cosimo Oteri denuncia che la situazione resta critica, con le persone che rischiano di essere lasciate indietro.

L'affondo del consigliere comunale Cosimo Oteri. "La recente ondata di maltempo ha peggiorato la situazione" Il risanamento procede ma sono ancora tante le famiglie che vivono in baracca. A loro pensa il consigliere comunale Cosimo Oteri che accende i riflettori su quella che definisce una vera e propria emergenza. "A seguito dell'ultima violenta bufera che ha colpito la città di Messina - scrive in una nota l'esponente della Lega - si è ulteriormente aggravata la già drammatica situazione nelle baraccopoli di via Rosso da Messina e del rione Taormina. Le forti raffiche di vento e le piogge intense hanno evidenziato ancora una volta la fragilità strutturale delle baracche rimaste, mettendo seriamente a rischio la sicurezza delle famiglie che vi abitano.

Da febbraio sono in corso nuove demolizioni nel rione Taormina.

