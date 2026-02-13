Via Mariti chiusa l’inchiesta sul crollo | otto indagati tra tecnici e aziende

A pochi giorni dal tragico anniversario del crollo nel cantiere di via Mariti, la Procura di Firenze ha ufficialmente chiuso l’indagine, portando all’iscrizione di otto persone tra tecnici e rappresentanti delle aziende coinvolte, tutte accusate di aver contribuito al disastro con omissioni e errori nelle procedure di sicurezza.

A pochi giorni dal tragico anniversario del crollo nel cantiere di via Mariti, la Procura della Repubblica di Firenze ha chiuso l'inchiesta. Il 16 febbraio 2024, all'interno di un cantiere che prevedeva la costruzione di un nuovo supermercato Esselunga, cedette una trave. L'episodio causò cinque morti tra gli operai presenti e altri tre rimasero feriti. Sono otto gli indagati: cinque persone fisiche e tre società a cui vengono contestati i reati di omicidio colposo e lesioni personali, disastro doloso e una serie di violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro. I primi due indagati risultano, entrambi, collegati alla RDB.