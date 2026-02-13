Vertice in prefettura sul caso Santa Rita | controlli a tappeto e pugno duro contro chi delinque

Vertice in prefettura sul caso Santa Rita: controlli a tappeto e pugno duro contro chi delinque. Lo Stato ha deciso di intervenire con fermezza dopo gli ultimi episodi di violenza avvenuti nel quartiere, che nelle ultime settimane ha assistito a una serie di scontri tra bande e a furti frequenti. Durante l’incontro, le forze dell’ordine hanno confermato l’aumento delle pattuglie e l’intensificazione delle verifiche nelle strade più a rischio, nel tentativo di riportare la calma e garantire la sicurezza ai residenti.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato riunito a Chieti per esaminare la situazione del popoloso rione. Il sindaco Paolini: "Dal prefetto grande determinazione" Pugno duro dello Stato per ripristinare legalità e sicurezza nel quartiere Santa Rita, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno riportato alla ribalta il popoloso rione, che conta circa diecimila residenti. Giovedì 12 febbraio, a Chieti, si è svolto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Silvana D'Agostino per fare una disamina della situazione. Negli ultimi mesi nel rione si sono verificati numerosi episodi, di cui il più grave resta senz'altro l'aggressione subita dai poliziotti mentre effettuavano una perquisizione domiciliare in un alloggio popolare dove abita una famiglia rom del quartiere.🔗 Leggi su Chietitoday.it Movida, vertice in Prefettura su Aversa e Santa Maria C.V.: più controlli e sinergia tra istituzioni e commercianti Questa sera si è riunito in Prefettura un tavolo di lavoro tra le autorità e i rappresentanti delle forze dell’ordine. Pugno duro nei cieli contro chi disturba in volo:: daspo e multe fino a 20.000 euro Contenuti correlati Argomenti discussi: Stretta sul bullismo. Vertice in prefettura. Aumentano i controlli prima e dopo scuola; Sicurezza sulla Cassia, vertice in prefettura il 18 febbraio; Sicurezza nelle scuole, vertice in Prefettura: più prevenzione e rete contro l’illegalità; Afragola, vertice in Prefettura sul futuro degli addetti al servizio antincendio. Harmont & Blaine, vertice in Prefettura per evitare 32 licenziamenti. Nuovo incontro il 16 febbraioOggi pomeriggio in Prefettura si è tenuto un vertice del Prefetto di Napoli per discutere la vertenza Harmont & Blaine. cronachedellacampania.it Frana a Vietri, chiusa totalmente la SS163. Domani vertice in PrefetturaStampa È stata disposta la chiusura totale della SS163 Amalfitana al km 48,3, nel territorio di Vietri sul Mare, a seguito della frana che ha interessato il tratto stradale. Il provvedimento resterà i ... salernonotizie.it Il caso del quartiere Santa Rita di Lanciano, "zona rossa", è stato esaminato in Prefettura, a Chieti, dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "La strategia concordata prevede una stretta immediata attraverso controlli a tappeto e verifich - facebook.com facebook #Lanciano. Pattuglie fisse, controlli à gogo e più telecamere: tolleranza zero nel quartiere Santa Rita #ABRUZZO #cronaca x.com