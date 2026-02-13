Vertice Europeo la scossa di Draghi e Letta all’Unione

Durante il vertice europeo di fronte alle tensioni crescenti tra i paesi membri, Mario Draghi e Enrico Letta hanno sollevato questioni decisive sui recenti report che evidenziano divergenze profonde all’interno dell’Unione. La loro presa di posizione ha provocato una reazione immediata tra i leader presenti, che si sono confrontati sulle responsabilità e sulle strategie da adottare. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione è stata la fermezza con cui entrambi hanno insistito sulla necessità di azioni concrete, senza lasciar spazio a compromessi troppo morbidi.

La reazione dei leader europei alla scossa data dai report di Draghi e Letta. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Vertice Europeo, la scossa di Draghi e Letta all’Unione Approfondimenti su vertice europeo La sferzata di Draghi e Letta all’Europa: «Urgente agire, non c’è più tempo» Mario Draghi e Enrico Letta hanno preso la parola al summit dei leader europei nel castello fiammingo di Alden Biesen, chiedendo un intervento immediato per fronteggiare la crisi economica e politica, poiché secondo loro il tempo per agire si sta esaurendo rapidamente. UE, Meloni: ‘da Draghi e Letta contributi preziosi’ La premier Giorgia Meloni ha commentato la situazione europea, sottolineando l’importanza dei contributi di Draghi e Letta. Vertice Europeo, la scossa di Draghi e Letta all’Unione Ultime notizie su vertice europeo Argomenti discussi: Da Merzoni scossa all’Ue tenendo buoni gli Usa; La linea di Meloni sull'Europa: pensare in grande, perché non c'è più tempo da perdere; Meloni-Merz, scossa per l'Europa: Roma e Berlino vogliono dare più potere agli Stati. Al pre-vertice s; Ue, una poltrona per tre: motore franco-tedesco in panne, Berlino e Roma mai così vicine. Vertice Ue, Costa: Consenso su semplificazioni e regime unificato per le imprese. Von der Leyen: A marzo la roadmap per il mercato unicoI leader europei trovano consenso su semplificazione e 28° regime per le imprese. A marzo roadmap sul mercato unico ... ilfattoquotidiano.it Ue, vertice informale in Belgio. Dai dazi di Trump alla Cina: l'Europa cerca la strada della competitivitàDifesa del Buy European e della necessità di nuovo debito comune, netta apertura ad un'Europa che vada avanti a più velocità, in aree come la sicurezza o la difesa. Fonti vicine al governo spagnolo sp ... affaritaliani.it Il Sole 24 ORE. . Il vertice europeo sulla competitività è stato scosso dal richiamo di Mario Draghi in merito al "deterioramento del contesto economico". L'ex presidente della Bce ha allertato i leader europei sull’urgenza di affrontare tutte le questioni sollevate n - facebook.com facebook Nascerà davvero una nuova Europa Dopo anni di resistenze, ieri il vertice dei leader Ue si è concluso con la volontà di procedere a diverse velocità vista l'urgenza di cambiamenti per rimanere competitivi. Ecco cosa aspettarsi al prossimo Consiglio europeo, x.com