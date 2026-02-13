A Cesenatico, ieri, è stata portata a termine una svolta fondamentale nella ricostruzione del Ponte del Gatto, dopo che una passerella temporanea è stata installata per spostare le tubature. La struttura, definita un esempio di eccellenza ingegneristica, permette di avanzare con i lavori senza interrompere i servizi essenziali per la città. La passerella, lunga oltre 50 metri, si estende lungo il fiume, facilitando il trasferimento delle condutture senza rallentamenti.

Da martedì 20 gennaio è stato allestito il cantiere con importanti modifiche alla viabilità. Gozzoli: "La struttura posata è un'eccellenza ingegneristica creata ad hoc per Cesenatico” Nella giornata di ieri a Cesenatico è stata completata una fase molto importante per la demolizione e ricostruzione del Ponte del gatto. Visti i numerosi sottoservizi presenti proprio in prossimità del ponte, è stata posata una passerella creata su misura che permetterà lo spostamento delle tubature che portano acqua, gas, luce e fibra ottica nel quartiere di Ponente. Queste condotte sono anche ‘responsabili’ del sistema fognario di una parte importante di città.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A Cesenatico, il nuovo Ponte del Gatto si è arricchito di una passerella per i sottoservizi, un intervento necessario dopo che le vecchie tubature si sono rotte.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Verso il nuovo Ponte del gatto, ecco la passerella per lo spostamento delle tubature: Eccellenza ingegneristica; Aggiudicato il nuovo ponte alla Cascata a Cavalese; Ponte Nossa, conclusa la progettazione del nuovo ponte sul fiume Serio; Ponte Nossa (Bg), al via il nuovo ponte sul Serio: progetto da 3,5 milioni.

Il nuovo Ponte Corleone prende forma (e ora inizi a vederlo): il punto sui lavoriProcedono gli interventi per il raddoppio del viadotto: a marzo arrivano le strutture metalliche per l'ampliamento della carreggiata direzione Catania. Passaggio decisivo ... balarm.it

Valle Seriana, Ponte Nossa: nel 2027 pronto il collegamentoPresentato il progetto del nuovo ponte sul Serio lungo la Ss 671. Sarà a campata unica e lungo 60 metri: unirà zona industriale e centro abitato ... ecodibergamo.it

Mara Sattei verso Sanremo 2026 con il nuovo disco “Che me ne faccio del tempo” facebook

Caso Mercedes risolto: verso la firma di un ‘nuovo’ regolamento PU x.com