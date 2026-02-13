Veronica Prampolini è morta a 53 anni addio alla Signora del Crostolo che praticava la gentilezza

Veronica Prampolini, nota come “La Signora del Crostolo”, è morta a 53 anni a causa di una grave malattia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti, che la ricordano per la sua dolcezza e il suo modo di aiutare gli altri. La donna gestiva una pagina Facebook con oltre 5 mila follower, dove condivideva gesti di gentilezza e buone azioni quotidiane. Quando è venuta a mancare, sono arrivati tanti messaggi di solidarietà e ricordi di momenti condivisi.

Reggio Emilia, 13 febbraio 2026 – Reggio Emilia ha perso una persona speciale: Veronica Prampolini, conosciuta nel mondo dei social come "La Signora del Crostolo", una pagina Facebook con oltre 5 mila amici, che appena la notizia della sua morte si è diffusa, si è popolata di messaggi di cordoglio e ricordi pieni di stima e amicizia. Si è spenta dopo che una malattia oncologica si era riaffacciata nella sua vita. Prampolini si è spenta ieri mattina all'Hospice Madonna dell'Uliveto sostenuta dalla sua famiglia. Lascia il marito Daniele Vasi e il padre di Paolo di 87 anni. Da qualche tempo una malattia oncologica si era riaffacciata nella sua vita, costringendola a diverse cure e poi al ricovero in ospedale.