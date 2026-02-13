Vergogna a Qualiano: Via Cavour tra buche e pericoli Buche, asfalto distrutto e pedoni a rischio: Via Cavour in emergenza sicurezza, arriva la segnalazione dal gruppo social “Progetto Comune”. Questa strada, principale collegamento del paese, si trova in condizioni pietose da settimane, con i residenti costretti a camminare tra voragini e pezzi di asfalto staccato, mentre le auto rischiano di danneggiarsi o di causare incidenti.

Buche, asfalto distrutto e pedoni a rischio: Via Cavour in emergenza sicurezza, arriva la segnalazione dal gruppo social “Progetto Comune”. Il gruppo social “ Progetto Comune ” intende portare all’attenzione dell’amministrazione comunale la grave situazione in cui versa Via Cavour, una strada centrale del nostro territorio che rappresenta un rischio concreto per cittadini, pedoni, studenti, docenti e commercianti. Difatti il tratto stradale è stato chiuso per lavori, che si estendono da Via Aram a Via De Gasperi e mai più riaperto per un lungo lasso di tempo. A tal motivazione i cittadini e residenti lamentano anche dei tempi di attesa sempre più lunghi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

