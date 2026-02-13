Vergara, dodici giorni da Dio: il talento del Napoli prenota la Nazionale di Gattuso. Il difensore argentino ha segnato il suo sesto gol stagionale nel match contro la Fiorentina, grazie a un tiro preciso dalla distanza che ha sorprendente il portiere avversario e rafforzato la sua posizione come uno dei pilastri della squadra partenopea.

Nel maggio 2003 le sale cinematografiche italiane accoglievano l’esilarante parabola di Una settimana da Dio, pellicola in cui il protagonista riceveva in dote poteri sovrannaturali per un tempo limitato. Soltanto pochi mesi prima, a gennaio di quello stesso anno, nasceva Antonio Vergara. Oggi, ventitré anni dopo, il talento di Frattaminore sta riscrivendo quel copione, vivendo una personale epifania calcistica che sembra sfidare le leggi della crescita graduale. In dodici giorni che hanno scosso le gerarchie del calcio nazionale, Vergara ha inanellato una sequenza realizzativa da predestinato: il sigillo in Champions League contro il Chelsea, la rete alla Fiorentina e, infine, l’acuto in Coppa Italia contro il Como. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Vergara, dodici giorni da Dio: il talento del Napoli prenota la Nazionale di Gattuso

Approfondimenti su vergara dodici

Il difensore del Calcio Napoli, Antonio Vergara, si avvicina alla convocazione in Nazionale per i playoff, dopo aver trascorso la serata con Gattuso all’Hotel Parker.

Antonio Vergara sta attirando l’attenzione di Gennaro Gattuso durante l’amichevole a Marassi.

Argomenti discussi: Vergara, l'incredibile parabola: dal mercato al posto fisso nel Napoli di Conte. E Gattuso...; Coppa Italia, il Como batte il Napoli ai rigori e vola in semifinale; Tommasi a Open VAR: Rigore Vergara? Inesistente, gli arbitri si fanno attirare da un particolare; Da Carnesecchi a Bremer, da Rabiot a Vergara: la Top 11 della 23ª giornata di Serie A.

Vergara, fino a 15 giorni fa vicino al prestito tra Cagliari e Cremonese: ora il Tottenham ha offerto 20 milioniVergara, da possibile prestito a titolare nel Napoli di Conte. Il Tottenham offre 20 milioni, ma è incedibile. Ora lo osserva anche Gattuso. ilnapolista.it

Vergara ha fatto cambiare idea a Conte, niente 3-5-2. Il piano del misterAntonio Conte, allenatore del Napoli, ha fortemente voluto Rasmus Hojlund. Lo ha chiesto espressamente alla società azzurra facendolo debuttare pochissimi giorni dopo il suo approdo nel capoluogo camp ... msn.com

Al Maradona è necessaria una lunga serie di rigori in cui segna anche Milinkovic-Savic, ma l'errore decisivo è di Lobotka: Butez eroe della serata dopo l'1-1 dei 90' in cui avevano segnato Baturina e Vergara. Il Como va in semifinale contro l'Inter. Il Napoli falli - facebook.com facebook

Carnesecchi para tutto Bremer ora segna pure Vergara si conferma La nostra Top 11 della 23ª giornata di Serie A x.com