Veralife ha annunciato un nuovo integratore naturale per aiutare le persone a perdere peso, a causa della crescente richiesta di soluzioni più sane. L’azienda, nota per i suoi prodotti per la cura di corpo e pelle, ha introdotto una formula a base di ingredienti biologici, che promette di favorire il dimagrimento senza effetti collaterali. La novità include anche un packaging ecologico, per ridurre l’impatto ambientale.

Il benessere fisico passa anche attraverso l’armonia e l’equilibrio interiore. È questo il messaggio della linea di prodotti 100% naturali di Veralife, azienda leader di prodotti dimagranti pensati per la salute del corpo e della pelle. Testimonial d’eccezione la bella e talentuosa presentatrice tv Veronica Rizzi (nella foto), volto di punta di Canale Italia e padrona di casa di programmi di successo come Volami nel cuore. Due sono le linee create: la linea slim, integratori specifici per stimolare la perdita di peso senza stress, né emotivo né fisico, in modo del tutto naturale, accelerando il metabolismo e generando energia e leggerezza (giorno e notte, pancia piatta e soluzione drenante a base di tarassaco e cardo mariano). 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Veralife: benessere naturale dentro e fuori

Approfondimenti su veralife benessere

La Fiera di Forlì si prepara ad accogliere di nuovo la grande manifestazione Natural Expo, che quest’anno celebra la sua 19esima edizione.

Damefurk presenta oggi il suo nuovo singolo, “Dentro o Fuori”, disponibile su Bandcamp e Soundcloud.