Vengono presi in giro per il cognome e chiedono di cambiarlo | così i fratelli Bocchini diventano Muratori

I fratelli Bocchini sono stati presi in giro per il loro cognome, così hanno deciso di cambiarlo in Muratori. Durante l’adolescenza, alcuni giovani affrontano prese in giro legate al nome di famiglia, e loro hanno scelto di intervenire per sentirsi più a loro agio.

Nel corso della vita, e in particolare l’adolescenza, anche un cognome può trasformarsi in un motivo di imbarazzo. E a volte, quando la situazione si fa insostenibile, l’unica soluzione che si prospetta è chiederne la modifica. È quanto accaduto a tre fratelli di Rimini, che hanno deciso di sostituire il cognome paterno, Bocchini, con quello della madre, Muratori. Una scelta maturata per evitare battute e allusioni sessuali. La richiesta in prefettura. La richiesta – spiega il Corriere di Bologna – è stata presentata alla prefettura, come previsto dalla normativa che consente il cambio di cognome in presenza di motivazioni ritenute valide.🔗 Leggi su Open.online

I fratelli Bocchini hanno deciso di cambiare il loro cognome a causa di una reputazione imbarazzante legata a questa famiglia.

I tre fratelli di Rimini hanno ottenuto ufficialmente di cambiare il loro cognome, ritenuto troppo imbarazzante, dopo che uno di loro ha deciso di fare il primo passo e gli altri due lo hanno seguito.

