Venerdì 13 febbraio, Rai Sport trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con focus particolare sugli eventi di sci alpino e snowboard, per seguire da vicino le prestazioni degli atleti italiani.

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. Anche oggi Venerdi 13 Febbraio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e. su Digital-News.it Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 scandiscono la giornata su Rai 2 e Rai Sport tra gare live, sintesi serali e studi dedicati agli azzurri. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Venerdi 13 Febbraio Live Rai Sport: Diretta Gare Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Sabato 7 febbraio, Rai Sport trasmetterà in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domenica 8 febbraio, Rai trasmette in diretta le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Contenuti correlati

Il meglio della Cerimonia d'Apertura | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming da venerdì 13 febbraio a domenica 15 febbraio; Posizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: le info utili e a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Sorrentino (Anief) LIVE Venerdì 13 febbraio alle 15:00; Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di domani, venerdì 13 febbraio; Olimpiadi 2026: il programma di domani (venerdì 13 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare.

Test F1 Sakhir 2026 oggi in tv: orari 13 febbraio, programma, streamingQuest'oggi, venerdì 13 febbraio, va in scena sul tracciato di Sakhir la terza giornata dei Test ufficiali in Bahrain della Formula Uno verso il Mondiale ... oasport.it

Le partite di oggi, venerdì 13 febbraio 2026: Pisa-Milan a rimettere in moto la Serie AElenco delle partite del 13 febbraio 2026: i rossoneri per rimettersi in scia dell'Inter in chiave lotta scudetto, in FA Cup riprende il cammino verso la finale di Wembley ... calciomagazine.net

La Stampa. . Alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, il direttore di RaiSport Petrecca non identifica Anna Danesi durante la telecronaca. La capitana azzurra, campionessa olimpica e mondiale, risponde senza giri di parole: “Non mi interessa che no - facebook.com facebook

Consiglio non richiesto: Beatrice Venezi a Rai Sport x.com