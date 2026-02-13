Vediamo mille gare l’anno per scovare il talento

Vediamo mille gare all’anno per scovare il talento, e le reti di Beyuku e Tonoli a Venezia hanno dimostrato ancora una volta quanto sia stato efficace il lavoro dello scouting del Venezia.

Le reti di Beyuku e Tonoli, a Venezia, hanno raccontato ancor di più quanto sia stato efficace il lavoro dello scouting canarino. Ed è lavoro che va sempre oltre i risultati, oltre alle classifiche e ai momenti più o meno positivi perché la costruzione di un progetto passa anche da tutto quello che si fa dietro le quinte del mercato. Il Modena ne sta facendo prerogativa fondamentale della sua crescita. La valorizzazione di Massolin, la lungimiranza su Nieling e la scommessa Nador. Soddisfazioni per l’area scouting, coordinata da Alessandro Consolati, vice direttore sportivo gialloblù che a soli 30 anni vanta già una discreta esperienza nel mondo del calcio: "Ho avuto l’intelligenza di smettere in tempo con quello giocato – ha scherzato, raccontandosi a "Barba&Capelli" – grazie a Coverciano, alla Figc, ho potuto fare tanti corsi, da allenatore, responsabile settore giovanile, coordinatore tecnico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina Stefania Constantini ha commentato la sconfitta in semifinale contro gli Stati Uniti ai Mondiali di curling a Cortina d’Ampezzo.

