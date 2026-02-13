Vasseur viene interrotto da Alonso | il siparietto durante i test

Durante i test in Bahrain, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, è stato interrotto in modo inaspettato da Fernando Alonso, creando un momento divertente. Alonso ha avvicinato Vasseur con un sorriso, interrompendolo mentre stava osservando le prove delle monoposto. La scena ha suscitato sorrisi tra i presenti, aggiungendo un tocco di leggerezza alle intense giornate di test.

