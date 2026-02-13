Gianmaria Vassallo torna sul palco con il suo nuovo show

EMPOLI Tra palcoscenico e social, nel segno della comicità. Gianmaria Vassallo porta in scena la sua Toscana. Attore fiorentino, classe ’95, arriva allo Shalom la sera di San Valentino con "Tutto Toscano", spettacolo di teatro-canzone che unisce monologhi, personaggi e musica per raccontare, con ironia e affetto, vizi e virtù della nostra regione. Che tipo di spettacolo dobbiamo aspettarci? "Portare uno show comico a San Valentino è una sfida: è uno spettacolo per coppie ma anche per single. Se vuoi sorprendere il partner, invece della solita cena lo porti a teatro. L’effetto sorpresa è garantito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vassallo in scena con uno show: "Tutto Toscano"

Il mentalista forlivese Francesco Tesei torna a teatro con uno spettacolo che promette di sorprendere il pubblico.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Vassallo in scena con uno show: Tutto Toscano; Al Teatro Shalom di Empoli va in scena Gianmaria Vassallo con lo spettacolo 'Tuttotoscano'; Gianmaria Vassallo Tutto Toscano; Trani | E Cantava le Canzoni: Rino Gaetano con Alessio Vassallo.

Al Teatro Shalom di Empoli va in scena Gianmaria Vassallo con lo spettacolo 'Tuttotoscano'Al Teatro Shalom di Empoli prosegue la stagione teatrale con lo spettacolo 'Tuttotoscano', con Gianmaria Vassallo, in programma sabato 14 febbraio alle ... gonews.it

E' tutto pronto al Viola Park: Occhi puntati sul Derby toscano ECCO COME SEGUIRE IL MATCH - facebook.com facebook