Vasco Rossi in difesa di Laura Pausini | Ha cantato l’Inno Nazionale in modo impeccabile Andate tutti a farvi fott*re

Vasco Rossi ha difeso Laura Pausini dopo le critiche ricevute per aver cantato l’Inno Nazionale in modo energico. La cantante di Faenza ha ricevuto commenti negativi per la sua interpretazione, che alcuni hanno giudicato troppo urlata. Rossi ha invece sottolineato che Laura ha eseguito l’inno in modo impeccabile, aggiungendo con tono diretto: “Andate tutti a farvi fot*re”. La sua presa di posizione arriva mentre sui social si moltiplicano le polemiche sulla performance di Pausini durante la cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026.

Cosa se ne fa Laura Pausini delle polemiche per l'esecuzione di Fratelli d'Italia, se può vantare la difesa a spada tratta di Vasco Rossi? È un po' questa la 'filosofia' che ha deciso di adottare la cantante di Faenza dopo le critiche ricevute per la performance, a tratti forse un po' urlata, sulle note dell' Inno di Mameli alla cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026. Il rocker di Zocca è infatti intervenuto a gamba tesa per difendere la collega: La Pausini ha cantato l'Inno Nazionale in modo impeccabile. Con le variazioni vocali, consentitele dal suo grande talento e che una artista internazionale come lei aveva il diritto e il dovere di fare.

