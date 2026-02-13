Vasco Rossi e l’inno d’Italia alle Olimpiadi | Laura Pausini impeccabile La risposta commossa della cantante

Vasco Rossi ha commentato l’esibizione di Laura Pausini durante l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, lodando la sua interpretazione come “impeccabile”. La cantante di Solarolo ha emozionato il pubblico con la sua voce, ricevendo una risposta commossa anche da parte del pubblico presente. La sua performance rimarrà impressa nelle memorie di molti spettatori.

Bologna, 13 febbraio 2026 - Passano i giorni, ma non il ricordo dell ' inno d'Italia cantato da Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. A una settimana dall'evento, si fa sentire Vasco Rossi con un post. Un'esibizione, quella della cantante romagnola, che è stata per giorni e giorni al centro delle polemiche; che post dopo post ha infiammato i social. Tra chi ha apprezzato la performance della cantante romagnola e chi l'ha criticata. Ognuno ha detto la sua. Anche gli esperti del settore, tipo Morgan. Il gorgheggio sull’Inno d’Italia e l’accusa di alto tradimento a Mameli: ma cosa ha sbagliato Laura Pausini? Vasco Rossi: "Pausini ha cantato l'inno in maniera impeccabile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vasco Rossi difende Laura Pausini per l’inno alle Olimpiadi 2026: Andate a farvi f…Vasco Rossi non ci sta e scende in campo in prima persona per difendere Laura Pausini. La cantante, sommersa di critiche per il modo in cui ha cantato l'inno ... lapresse.it

Vasco Rossi e l’inno alle Olimpiadi: Laura Pausini impeccabile. La risposta commossa della cantanteIl Komandante scende in campo dopo le dure critiche sull’interpretazione di Morgan: Variazioni vocali consentitele dal suo grande talento e che un'artista internazionale come lei, aveva il diritto e ... ilrestodelcarlino.it

"La Pausini ha cantato l'Inno Nazionale in modo impeccabile, con le variazioni vocali consentitele dal suo grande talento e che un'artista internazionale come lei aveva il diritto e il dovere di fare. E andate tutti a farvi f***ere" Vasco Rossi su Laura Pausini - facebook.com facebook

