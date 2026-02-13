Vasco Rossi difende Pausini | l’Inno rivisitato è impeccabile replica ai critici con durezza

Vasco Rossi si schiera contro le critiche all’Inno rivisitato di Laura Pausini, definendo la sua interpretazione “impeccabile”. La sua presa di posizione arriva dopo che alcuni spettatori hanno commentato negativamente la performance della cantante durante l’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il rocker, noto per il suo carattere diretto, ha espresso tutta la sua approvazione, invitando i detrattori a rispettare il lavoro dell’artista. La discussione ha acceso i social e diviso il pubblico, ma Vasco non ha esitato a difendere la collega con parole dure e decise.

Vasco Rossi in difesa di Laura Pausini: «Ha cantato l’Inno alla grande. Andate a farvi fot*ere». La performance di Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha scatenato un acceso dibattito pubblico. A rompere il silenzio e a schierarsi apertamente in difesa della collega è stato Vasco Rossi, con un messaggio sui social media che ha rapidamente diviso l’opinione pubblica, alimentando una discussione sulla libertà artistica e il rispetto delle tradizioni. L’esibizione e le reazioni contrastanti. Laura Pausini ha interpretato l’Inno Nazionale italiano allo stadio San Siro di Milano il 6 febbraio, suscitando reazioni diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vasco Rossi ha preso le sue difese Laura Pausini, commentando con tono deciso le numerose critiche rivolte alla cantante dopo la sua esibizione dell’inno italiano alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Vasco Rossi interviene su Instagram per difendere Laura Pausini, che una settimana fa ha cantato l’inno italiano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, suscitando molte critiche.

