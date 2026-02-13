Vasco Rossi difende Laura Pausini per l’inno alle Olimpiadi 2026 | Andate a farvi f…

Vasco Rossi ha criticato duramente chi ha messo in discussione l’esecuzione di Laura Pausini dell’inno alle Olimpiadi 2026, definendo le polemiche ingiuste e fuori luogo. Il cantante si è schierato a favore della collega, lodando le sue doti vocali e sottolineando come l’esibizione a San Siro sia stata apprezzata anche da Céline Dion, che ha commentato pubblicamente la performance.

Il rocker plaude alle doti canore della collega. L'esibizione di San Siro è piaciuta anche a Céline Dion Vasco Rossi non ci sta e scende in campo in prima persona per difendere Laura Pausini. La cantante, sommersa di critiche per il modo in cui ha cantato l’ inno nazionale alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, oggi è al Quirinale, ospite del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma intanto sui social riceve l’endorsement del rocker italiano. In una storia Instagram, Vasco Rossi non le manda di certo a dire. A suo avviso Pausini avrebbe cantato “in modo impeccabile” e, viste le sue indubbie qualità vocali, avrebbe avuto tutto il diritto di eseguire delle variazioni intonando l’Inno d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

