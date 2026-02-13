Vasco Rossi difende Laura Pausini dopo le critiche sull’interpretazione dell’inno Nazionale | Ha cantato in modo impeccabile

Vasco Rossi ha preso posizione su Instagram, difendendo Laura Pausini dopo le critiche ricevute per la sua interpretazione dell’inno nazionale durante la cerimonia di apertura di un evento sportivo a Roma. La cantante era stata accusata di aver cantato in modo sbagliato o poco convincente, ma il rocker ha risposto con un post in cui definisce la sua performance “impeccabile” e invita a rispettare il suo modo di esprimersi. Rossi ha condiviso una foto di Laura mentre canta, evidenziando come l’interpretazione sia stata autentica e sincera.

