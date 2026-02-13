Vasco Rossi difende Laura Pausini alle Olimpiadi invernali 2026 | Inno impeccabile

Vasco Rossi ha preso posizione a favore di Laura Pausini dopo le critiche alla sua esibizione alle Olimpiadi invernali 2026. Il cantante ha definito l’inno della cantante “impeccabile” e ha criticato chi ha messo in discussione il suo talento. Nel giorno del suo 78° compleanno, Vasco ha condiviso su Instagram parole di affetto e sostegno, sottolineando l’impegno e la professionalità di Laura. La sua difesa ha attirato l’attenzione di molti fan, che hanno apprezzato il suo messaggio di solidarietà.

Quando Vasco Rossi decide di dire la sua, il web si ferma sempre ad ascoltare e anche questa volta è stato così: dopo le parole piene d’affetto spese per Laura Pausini nel giorno del suo 78° compleanno, il rocker è tornato ad esprimere la sua opinione in difesa della cantante, duramente attaccata dopo la sua performance alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali. A differenza della volta precedente però, stavolta il Kom ha deciso di non risparmiarsi e di esprimere, nel suo modo ruvido ed autentico, il proprio pensiero nei confronti dei continui attacchi alla cantante. Il suo gesto non è passato inosservato e ha riacceso i riflettori su un tema che va oltre la singola esibizione: il peso dell’opinione pubblica sulle artiste e il valore della solidarietà nel mondo della musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

