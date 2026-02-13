Varato il primo Patto Educativo di Comunità | scuola comune associazioni per il benessere dei giovani

Il Comune di Milano ha lanciato il primo Patto Educativo di Comunità, un accordo che coinvolge scuole, associazioni e famiglie per sostenere i giovani. La firma di questo patto nasce dalla volontà di migliorare le opportunità di crescita dei ragazzi e di ridurre i casi di disagio giovanile attraverso progetti condivisi. A Milano, già si stanno pianificando iniziative concrete come laboratori artistici e attività sportive per coinvolgere i giovani del quartiere.

Si chiama Patto Educativo di Comunità e si traduce in un'alleanza tra scuola, Comune, famiglie, associazioni di quartiere e sportive finalizzata a creare percorsi comuni per la crescita e il benessere dei ragazzi, oltre a progetti inclusivi per arginare il disagio giovanile. Il Patto è stato fortemente voluto dall’Istituto Scolastico Comprensivo Perugia 8 ed ha mosso i primi passi a partire da un’assemblea pubblica nel plesso di Ferro di Cavallo, dove l’Istituto ha manifestato la volontà di stringere un’alleanza. Il progetto è stato accolto dalla Giunta comunale, che è pronta a sottoscrivere l'accordo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su patto educativo Filippo Serra nuovo direttore generale dell’USR Sicilia: priorità al benessere scolastico e al contrasto della dispersione. Patto educativo scuola-famiglia al centro del programma Filippo Serra è stato nominato nuovo direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. L'impegno per il futuro dei più giovani, firmato il patto territoriale di Comunità educante della Locride Il patto territoriale di Comunità educante della Locride mira a rafforzare l'impegno per il futuro dei giovani, attraverso spazi di formazione e iniziative locali. Ultime notizie su patto educativo Fumarola (Cisl), un patto: la sicurezza è il primo comandamentoLa via maestra passa oggi più che mai da un grande patto per il futuro. Da un nuovo accordo che impegni istituzioni, forze politiche, parti sociali su obiettivi condivisi. Lo afferma la segretaria ... ansa.it Fumarola (Cisl), un patto: la sicurezza primo comandamentoLa via maestra passa oggi più che mai da un grande patto per il futuro. Da un nuovo accordo che impegni istituzioni, forze politiche, parti sociali su obiettivi condivisi. Lo afferma la segretaria ... ansa.it È nato il Patto Educativo per l’Altovicentino che coinvolge istituzioni, scuole, famiglie, associazioni, enti del terzo settore e cittadini. Un impegno condiviso, frutto di un lungo percorso partecipativo, per sostenere la crescita delle nuove generazioni, partendo dai - facebook.com facebook