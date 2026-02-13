Van der Beek lutto improvviso a 48 anni | raccolta fondi supera 1,3 milioni per i sei figli

James Van der Beek, attore statunitense noto per il ruolo in

Addio a James Van der Beek: la solidarietà online raccoglie 1,3 milioni di dollari per i suoi sei figli. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di James Van der Beek, l’attore statunitense divenuto celebre grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie “Dawson’s Creek”. L’attore è morto ieri all’età di 48 anni, stroncato da un tumore al colon-retto. Una raccolta fondi lanciata da amici e colleghi ha già superato 1,3 milioni di dollari per sostenere la moglie Kimberly Brook e i sei figli dell’attore. Una lotta silenziosa e una risposta immediata. La notizia della morte di Van der Beek ha sconvolto fan e colleghi, che lo ricordano per il suo talento e la sua umanità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lutto nel mondo delle serie tv, addio a James Van Der BeekIl mondo dello spettacolo e i fan hanno espresso cordoglio per la sua morte, ricordandolo per il contributo dato alla televisione e per la sua vita privata dedicata alla famiglia (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Hollywood in lutto: le star rendono omaggio a James Van Der BeekJames Van Der Beek viene ricordato con incredulità e profondo dolore dai colleghi e dai fan di tutto il mondo. Le star internazionali come Sarah Michelle Gellar, Chad Michael Murray, Jennifer Garner e ... msn.com

James Van Der Beek e quell’amore silenzioso che parlava attraverso i suoi cani In queste ore in cui il mondo lo ricorda per la sua carriera e per il volto indimenticabile di Dawson, c’è un lato di James Van Der Beek che merita di essere raccontato ancora p - facebook.com facebook

"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio. x.com