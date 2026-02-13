Van der Beek lutto improvviso a 48 anni | raccolta fondi supera 1,3 milioni per i sei figli
James Van der Beek, attore statunitense noto per il ruolo in
Addio a James Van der Beek: la solidarietà online raccoglie 1,3 milioni di dollari per i suoi sei figli. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di James Van der Beek, l’attore statunitense divenuto celebre grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie “Dawson’s Creek”. L’attore è morto ieri all’età di 48 anni, stroncato da un tumore al colon-retto. Una raccolta fondi lanciata da amici e colleghi ha già superato 1,3 milioni di dollari per sostenere la moglie Kimberly Brook e i sei figli dell’attore. Una lotta silenziosa e una risposta immediata. La notizia della morte di Van der Beek ha sconvolto fan e colleghi, che lo ricordano per il suo talento e la sua umanità.🔗 Leggi su Ameve.eu
James Van Der Beek, parte la raccolta fondi per salvare il futuro dei suoi sei figli
La notizia della morte di James Van Der Beek, avvenuta l’11 febbraio a 48 anni, ha colpito molti.
James Van Der Beek, cosa accadrà ai figli: il futuro incerto e la raccolta fondi
La notizia della morte di James Van Der Beek ha lasciato tutti senza parole.
