Van der Beek lutto improvviso a 48 anni | raccolta fondi supera 1,3 milioni per i sei figli

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

James Van der Beek, attore statunitense noto per il ruolo in

Addio a James Van der Beek: la solidarietà online raccoglie 1,3 milioni di dollari per i suoi sei figli. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di James Van der Beek, l’attore statunitense divenuto celebre grazie al ruolo di Dawson Leery nella serie “Dawson’s Creek”. L’attore è morto ieri all’età di 48 anni, stroncato da un tumore al colon-retto. Una raccolta fondi lanciata da amici e colleghi ha già superato 1,3 milioni di dollari per sostenere la moglie Kimberly Brook e i sei figli dell’attore. Una lotta silenziosa e una risposta immediata. La notizia della morte di Van der Beek ha sconvolto fan e colleghi, che lo ricordano per il suo talento e la sua umanità.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

