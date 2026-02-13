A Ponte Nossa, nel cuore della Valle Seriana, i lavori per il nuovo ponte sul Serio sulla strada statale 671 dovrebbero iniziare nel 2027. Il progetto prevede un ponte a campata unica di 60 metri, pensato per collegare direttamente la zona industriale con il centro abitato, riducendo così i tempi di attraversamento e migliorando la viabilità locale. La struttura, che si distingue per la sua lunghezza e semplicità, sarà realizzata con tecnologie innovative per garantire durata e sicurezza nel tempo.

IL PROGETTO. Presentato il progetto del nuovo ponte sul Serio lungo la Ss 671. Sarà a campata unica e lungo 60 metri: unirà zona industriale e centro abitato Giorni decisivi per il futuro della viabilità della Valle Seriana lungo l’asse della Statale 671: dal nuovo ponte di Ponte Nossa che sarà pronto nella tarda primavera del 2027, di cui ieri è stato presentato il progetto esecutivo, alla call che martedì vedrà confrontarsi Regione, Anas, Comunità montana e sindaci sulla variante delle Curve della Selva, fino alle novità del semaforo di Casnigo e della variante di Cerete, lungo la diramazione della 671 della Val Borlezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Valle Seriana, Ponte Nossa: nel 2027 pronto il collegamento

Nella Valle Seriana, un furgone in panne al ponte del Costone ha causato lunghe code e disagi al traffico.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Valle Seriana, Ponte Nossa: nel 2027 pronto il collegamento; Ponte Nossa, conclusa la progettazione del nuovo ponte sul fiume Serio; Ponte Nossa (Bg), al via il nuovo ponte sul Serio: progetto da 3,5 milioni; Ponte Nossa, presentato il nuovo ponte sul Serio da 3,5 milioni pronto entro la primavera 2027.

Valle Seriana, Ponte Nossa: nel 2027 pronto il collegamentoPresentato il progetto del nuovo ponte sul Serio lungo la Ss 671. Sarà a campata unica e lungo 60 metri: unirà zona industriale e centro abitato ... ecodibergamo.it

Traffico in tilt in Val Seriana per lavori a Ponte Nossa: Autorizzati fino alle 5, chieste delle verifiche ad AnasUna nuova, l’ennesima, mattinata da incubo per i pendolari della Val Seriana. Martedì, 2 dicembre, prima dell’alba hanno iniziato a crearsi code e rallentamenti sulla Statale 671 per un senso ... bergamonews.it

2 case vendute in poco tempo. Una sul Lago d’Iseo, una in Valle Seriana. Non per caso. Per metodo. Strategia mirata Pubblicità professionale Clienti selezionati Gestione completa fino al rogito Se stai pensando di vendere casa, affidati a professio - facebook.com facebook