Valle Seriana Ponte Nossa | nel 2027 pronto il collegamento

A Ponte Nossa, nel cuore della Valle Seriana, i lavori per il nuovo ponte sul Serio sulla strada statale 671 dovrebbero iniziare nel 2027. Il progetto prevede un ponte a campata unica di 60 metri, pensato per collegare direttamente la zona industriale con il centro abitato, riducendo così i tempi di attraversamento e migliorando la viabilità locale. La struttura, che si distingue per la sua lunghezza e semplicità, sarà realizzata con tecnologie innovative per garantire durata e sicurezza nel tempo.

IL PROGETTO. Presentato il progetto del nuovo ponte sul Serio lungo la Ss 671. Sarà a campata unica e lungo 60 metri: unirà zona industriale e centro abitato Giorni decisivi per il futuro della viabilità della Valle Seriana lungo l’asse della Statale 671: dal nuovo ponte di Ponte Nossa che sarà pronto nella tarda primavera del 2027, di cui ieri è stato presentato il progetto esecutivo, alla call che martedì vedrà confrontarsi Regione, Anas, Comunità montana e sindaci sulla variante delle Curve della Selva, fino alle novità del semaforo di Casnigo e della variante di Cerete, lungo la diramazione della 671 della Val Borlezza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

