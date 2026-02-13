Valeggio fa sponda in Regione contro la discarica di Ca’ Balestra, con il sindaco Alessandro Gardoni che ieri ha incontrato i rappresentanti di Veneto Agricoltura e gli assessori regionali per bloccare l’ampliamento previsto.

Il sindaco Gardoni ha incontrato a Palazzo Balbi l'assessora Venturini per blindare la tutela della salute e discutere le strategie del nuovo piano cave Vertice a Palazzo Balbi sul futuro ambientale e sanitario di Valeggio sul Mincio. Il sindaco Alessandro Gardoni ha guidato una delegazione composta dall'assessore comunale all'ecologia Simone Mazzafelli e dal consigliere comunale Andrea Vesentini, con l'obiettivo di confrontarsi direttamente con l'assessora regionale all'ambiente Elisa Venturini. Al tavolo di lavoro hanno preso parte anche il consigliere regionale veronese Alberto Bozza e i funzionari tecnici del settore ambiente della Regione.

