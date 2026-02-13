Valeggio fa sponda in Regione contro la discarica di Ca' Balestra

Valeggio fa sponda in Regione contro la discarica di Ca’ Balestra, con il sindaco Alessandro Gardoni che ieri ha incontrato i rappresentanti di Veneto Agricoltura e gli assessori regionali per bloccare l’ampliamento previsto.

Il sindaco Gardoni ha incontrato a Palazzo Balbi l’assessora Venturini per blindare la tutela della salute e discutere le strategie del nuovo piano cave Vertice a Palazzo Balbi sul futuro ambientale e sanitario di Valeggio sul Mincio. Il sindaco Alessandro Gardoni ha guidato una delegazione composta dall’assessore comunale all’ecologia Simone Mazzafelli e dal consigliere comunale Andrea Vesentini, con l’obiettivo di confrontarsi direttamente con l’assessora regionale all’ambiente Elisa Venturini. Al tavolo di lavoro hanno preso parte anche il consigliere regionale veronese Alberto Bozza e i funzionari tecnici del settore ambiente della Regione.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

